США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, погружённых на суда

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, написала, что официальные лица Саудовской Аравии ожидают, что стоимость нефти может вырасти до 180 долларов за баррель, если ситуация вокруг Ормузского пролива не нормализуется до конца апреля.