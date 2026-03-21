США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, погружённых на суда

Минфин США выдал лицензию на продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, чтобы вывести на рынок примерно 140 млн баррелей сырья.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США выдало лицензию на транспортировку и продажу иранской нефти, а также нефтепродуктов из Ирана, погружённых на суда не позднее 20 марта.

«Разрешаются все операции, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения, погружённых на любое судно…» — говорится в документе.

Лицензия действительна до 19 апреля. Министр финансов США Скотт Бессант пояснил, указанное решение мера позволит высвободить примерно 140 миллионов баррелей сырья и топлива для стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

Указанная мера не распространяется на операции с участием лиц и организаций, связанных с КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России.

Напомним, 20 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых зарубежными компаниями, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке создали препятствия для транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, написала, что официальные лица Саудовской Аравии ожидают, что стоимость нефти может вырасти до 180 долларов за баррель, если ситуация вокруг Ормузского пролива не нормализуется до конца апреля.

