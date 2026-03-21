США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, погружённых на суда

«Разрешаются все операции, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения, погружённых на любое судно…» — говорится в документе.
Лицензия действительна до 19 апреля. Министр финансов США Скотт Бессант пояснил, указанное решение мера позволит высвободить примерно 140 миллионов баррелей сырья и топлива для стабилизации ситуации на энергетическом рынке.
Напомним, 20 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых зарубежными компаниями, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке создали препятствия для транспортировки сырья через Ормузский пролив.
Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, написала, что официальные лица Саудовской Аравии ожидают, что стоимость нефти может вырасти до 180 долларов за баррель, если ситуация вокруг Ормузского пролива не нормализуется до конца апреля.