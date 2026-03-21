Reuters: рост цен на топливо заставил United Airlines отменить часть рейсов

Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines решила отказаться от выполнения части рейсов на фоне ситуации с ростом цен на топливо, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо организации, направленное персоналу её генеральным директором Скоттом Кирби.
Руководство перевозчика собирается отменить примерно пять процентов вылетов, запланированных на ближайшие месяцы.
«Если цены останутся на том же уровне, то расходы на авиационное топливо увеличатся на $11 млрд в год», — говорится в тексте письма, которое цитируют журналисты.
При этом, как уточняется в документе, United Airlines рассчитывает, что уже осенью удастся восстановить число выполняемых рейсов.
