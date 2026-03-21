Reuters: рост цен на топливо заставил United Airlines отменить часть рейсов

Американская авиакомпания United Airlines собирается отменить около 5% рейсов на фоне роста цен на топливо.

Источник: Аргументы и факты

Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines решила отказаться от выполнения части рейсов на фоне ситуации с ростом цен на топливо, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо организации, направленное персоналу её генеральным директором Скоттом Кирби.

Руководство перевозчика собирается отменить примерно пять процентов вылетов, запланированных на ближайшие месяцы.

«Если цены останутся на том же уровне, то расходы на авиационное топливо увеличатся на $11 млрд в год», — говорится в тексте письма, которое цитируют журналисты.

При этом, как уточняется в документе, United Airlines рассчитывает, что уже осенью удастся восстановить число выполняемых рейсов.

Напомним, 19 марта премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна оказалась на пороге топливного кризиса. По его словам, стратегических запасов автомобильного топлива в государстве осталось только на 37 дней. Ситуация с топливом вызывает серьёзные опасения у властей и экспертов.

Ранее бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо отметил, что американские военные не предпринимают действий против иранских нефтяных танкеров, поскольку поставки нефти из региона Персидского залива остаются необходимыми для Запада.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше