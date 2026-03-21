В США сообщили о выделении 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. США выделили нефтяным компаниям первые 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва из запланированных в общей сложности 172 млн баррелей. Об этом говорится в заявлении, размещенном 20 марта на сайте американского министерства энергетики.
Из документа следует, что США приступили к первой фазе высвобождения нефти в объеме 42,5 млн баррелей из стратегического запаса. Поставки начались уже 20 марта.
При этом в Минэнерго рассчитывают, что в дальнейшем компании, которые получат на первом этапе нефть из стратегического резерва, пополнят его в общей сложности на 55 млн баррелей.
12 марта ведомство заявило, что вашингтонская администрация высвободит из национального стратегического запаса в общей сложности 172 млн баррелей в течение 120 дней. В Минэнерго исходят из того, что в течение 2027 года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти».
В упомянутом резерве сейчас около 415 млн баррелей. Его общая разрешенная емкость установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей.