Эксперт Шапошников: спрос на сталь в 2026 году может снизиться до 33−35 млн тонн

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Потребление стали в России по итогам 2026 года может сократиться до 33−35 млн из-за замедления спроса, в том числе в строительной отрасли, а также из-за ключевой ставки ЦБ РФ. Такое мнение ТАСС высказал советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
«У нас потребление стали снизится до 33−35 млн тонн из-за проблем строительной отрасли, потребление алюминия также снизится до 1 млн тонн на фоне все еще высокой ставки (ЦБ РФ — прим ТАСС), даже несмотря на ее сегодняшнее снижение», — сказал он.
По мнению эксперта, цены на сырье сейчас находятся на нисходящем тренде на фоне бегства инвесторов в кэш. По его прогнозам, стальной прокат по итогам года покажет небольшой рост до уровней $500 за тонну горячекатаного проката, а медь вернется к уровням $10,5−11,5 тыс. за тонну.
В свою очередь, руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов подчеркнул, что на мировом рынке стали сейчас наблюдается избыток предложения. Этому способствует сохранение высоких объемов китайского экспорта, который превышает 100 млн тонн в годовом исчислении.
«На рынке стали наблюдается избыток предложения. Китай продолжает экспортировать более 100 млн тонн в год в годовом исчислении. Цены на коксующийся уголь снижаются в последние недели, в то время как цены на железную руду остаются в пределах многомесячного диапазона. В настоящий момент предпосылок для роста цен на сталь не наблюдается», — резюмировал Красноженов.
Ранее гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сообщал, что спрос на сталь в России существенно снизился в 2025 году вслед за охлаждением экономики, потребление стали упало примерно на 14%.