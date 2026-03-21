В РФ разработали пресс для разных видов сыра, работающий без участия человека

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали электромеханический вертикальный пресс для сыра. В отличие от аналогов устройство автоматизирует контроль давления, время прессования и переворачивание головки сыра, что позволяет повысить качество готового продукта и снизить влияние человеческого фактора, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.
Прессование сыра нужно для уплотнения сырной массы, удаления остатков сыворотки и формирования замкнутого поверхностного слоя (корки) и нужной плотности продукта. От этого зависят в том числе вкус и аромат сыра. По словам авторов разработки, ранее созданные прессы требуют ручного контроля давления и времени прессования, не обеспечивают бесступенчатого повышения давления, нуждаются в периодической ручной корректировке параметров или сложном обслуживании, а также предполагают ручное переворачивание сырной головки. Для решения этих проблем ученые предложили новую конструкцию пресса.
«Заявленный электромеханический вертикальный пресс для сыра позволяет автоматически регулировать процесс прессования сыра согласно технологическим параметрам без участия ручного труда оператора. По заданной программе осуществляется бесступенчатое повышение давления, выдержка при заданном давлении, требуемое время, бесступенчатое уменьшение давления, поворот сырной формы на 180 градусов, затем процесс повторяется до окончания процесса, в завершении подается светозвуковой сигнал», — говорится в описании полезной модели к патенту.