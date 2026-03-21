Европу ожидают энергетический локдаун и цензура из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.
«Урсула организовала локдаун COVID и цензуру. Теперь опытная Урсула займется энергетическим локдауном и цензурой. Методы остаются прежними: отвлекать внимание и заставлять других расплачиваться за стратегические провалы бюрократии. Предсказуемая русофобная Урсула», — написал Дмитриев в соцсети X*.
Пост стал продолжением рассуждений, начатых в предыдущей публикации, в которой глава РФПИ прокомментировал одну из статей американской газеты The Wall Street Journal. Издание заявило, что власти разных стран призывают своих граждан изменить поведение, чтобы оградиться от наихудшей со времен энергетического кризиса 1973 года ситуации в области энергоносителей. В связи с этим Дмитриев предрек жителям Европы тяжелую жизнь из-за бюрократов-русофобов, отказывающихся от российской нефти.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежьем также отмечал, что Европа нуждается в помощи России, чтобы выжить в «разрушительном энергетическом цунами», которое «в скором времени уничтожит» европейское пространство.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.