Ввоз в страну куриных яиц планируют запретить на полгода в Казахстане

Астана. 21 марта. КазТАГ — Ввоз в страну куриных яиц планируют запретить на полгода в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан», — говорится в описании проекта приказа министерства сельского хозяйства «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан».

Согласно документу, проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.