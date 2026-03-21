Ввоз в страну куриных яиц планируют запретить на полгода в Казахстане

«Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан», — говорится в описании проекта приказа министерства сельского хозяйства «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан».