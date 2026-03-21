Дмитриев запустил опрос о цене на нефть в случае контроля ЕК над Ормузом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев разместил на своей странице в социальной сети X* опрос о прогнозируемой стоимости нефти, если контроль над Ормузским проливом передать председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кае Каллас.
Он предоставил читателям три уровня возможной стоимости сырья: 200, 500 и 1000 долларов за баррель. Кроме того, пользователи могут проголосовать за вариант «другое». Участие в опросе будет доступно в течение суток с момента публикации поста.
Ранее Кирилл Дмитриев предупредил, что Европа столкнётся с энергетическим локдауном и цензурой из-за действий Урсулы фон дер Ляйен.
19 марта газета The Wall Street Journal написала, что официальные лица Саудовской Аравии ожидают, что если свободный проход через Ормузский пролив не будет восстановлен до конца апреля, то стоимость нефти может вырасти до 180 долларов за баррель.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.