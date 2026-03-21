Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин Приангарья объявил аукционы на привлечение еще 6 млрд рублей для погашения долгов

IrkutskMedia, 21 марта. Министерство финансов Иркутской области объявило семь аукционов на общую сумму 6 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок 19 марта. Прием заявок продлится до 1 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Кредитные ресурсы привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Иркутской области, а также пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах регионального бюджета. Средства планируется привлечь с 28 апреля на 365 дней. Привлечение кредитов от кредитных организаций возможно по ставке не более 19% годовых.

Как следует из выписки из государственной долговой книги региона, по состоянию на 1 марта госдолг Иркутской области превысил 96 млрд рублей. Напомним, что в начале года он составлял более 82 млрд рублей.