Минфин Приангарья объявил аукционы на привлечение еще 6 млрд рублей для погашения долгов

Кредитные ресурсы привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Иркутской области, а также пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах регионального бюджета. Средства планируется привлечь с 28 апреля на 365 дней. Привлечение кредитов от кредитных организаций возможно по ставке не более 19% годовых.
Как следует из выписки из государственной долговой книги региона, по состоянию на 1 марта госдолг Иркутской области превысил 96 млрд рублей. Напомним, что в начале года он составлял более 82 млрд рублей.