В Свердловской области вдвое выросли зарплаты у руководителей

В промышленном секторе также отмечен уверенный рост. В тройке лидеров оказались технологи с приростом в 38%, до 100 тысяч рублей и механики, их медианная зарплата выросла на 27%, до 93 тысяч рублей. Автослесарям и автомеханикам обещают платить больше на 19% в сравнении с прошлым годом, их зарплата выросла до 100 тысяч рублей. Сварщики могут рассчитывать на 80 тысяч рублей, что больше на 7%.