В Свердловской области вдвое выросли зарплаты у руководителей

В Свердловской области выросла зарплата у руководителей различных звеньев, а также у специалистов в промышленной сфере. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аналитический центр «Зарплата.ру».
По данным аналитиков, работодатели готовы повышать зарплату квалифицированным рабочим, инженерам и управляющему персоналу. Одновременно спрос на курьеров остается высоким. Эта специальность остается одной из самых высокооплачиваемых в Свердловской области. Медианная зарплата курьеров за год достигла 148 тысяч рублей.
— Лидерами роста стали главные инженеры проектов, чей медианный предлагаемый доход увеличился на 76% — до 112,5 тыс. рублей, — сообщают аналитики.
Предложения по зарплате для начальников производства выросли на 50% — до 120 тысяч рублей. Руководители продаж стали заработать на 45% больше: их зарплата также до 120 тысяч рублей. Медианная заработная плата директоров магазинов и сетей подскочила на 41% в сравнении с показателями прошлого года, до 106, 1 тысяч рублей.
В промышленном секторе также отмечен уверенный рост. В тройке лидеров оказались технологи с приростом в 38%, до 100 тысяч рублей и механики, их медианная зарплата выросла на 27%, до 93 тысяч рублей. Автослесарям и автомеханикам обещают платить больше на 19% в сравнении с прошлым годом, их зарплата выросла до 100 тысяч рублей. Сварщики могут рассчитывать на 80 тысяч рублей, что больше на 7%.
Сфере услуг и недвижимости заметный скачок аналитики зафиксировали у специалистов сертификации. Их медианный доход вырос на 50%, до 90% тысяч рулей. Архитекторам повысили зарплату на 44%, до 87,5 тысяч рублей. Медианная зарплата парикмахеров выросла на 13%, до 90 тысяч рублей.
В медицинской сфере также произошел рост зарплат, но не столь активный. В среднем врачам предлагают 85 тысяч рублей в месяц, а медицинским сестрам 50 тысяч, в обоих случаях рост оплаты труда вырос на 6%. Предложения для главных врачей выросли до 90 тысяч рублей, что больше на 3% в сравнении с прошлым годом.