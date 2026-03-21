Bloomberg: Маск ввел инвесторов Twitter в заблуждение перед ее покупкой

Американский предприниматель Илон Маск перед покупкой соцсети Twitter* (сейчас она называется X*) ввел ее инвесторов в заблуждение, чтобы повлиять на стоимость платформы. К такому выводу, как сообщает информагентство Bloomberg, пришли присяжные в американском Сан-Франциско.
В то время, в 2022 году, бизнесмен написал на своей странице, что в социальной сети очень много ботов, и приостановил сделку о ее приобретении, чтобы, как определили присяжные, повлиять на цену. В итоге Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов.
В публикации информационного агентства уточняется, что позже будет определена сумма ущерба, которую предпринимателю предстоит выплатить инвесторам.
Между тем адвокаты Маска подали апелляцию на решение суда. Ранее они подчеркивали, что бизнесмен не пытался повлиять на стоимость соцсети своими публикациями.
К слову, Маск пояснял, что купил Twitter для того, чтобы сохранить площадку, на которой можно в «здоровой» манере, без обращения к жестокости, обсуждать различные вопросы.
