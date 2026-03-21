В Минске подорожает проезд в общественном транспорте

В соответствии с решением, принятым Мингорисполкомом, стоимость поездок в городском транспорте увеличится на 15 копеек, сообщила в видеокомментарии зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.
Одна поездка в наземных видах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) будет стоить 1,10 ₽, в метро — 1,15 ₽ Соответственно, подрастет и стоимость единого проездного на месяц — до 65,84 ₽
В Мингорисполкоме напомнили, что горожане оплачивают лишь часть поездок, так как их себестоимость составляет в наземном транспорте — 3,71 ₽, в метро- 2,93 ₽ Окупаются поездки на 29% и 43% соответственно, остальное дотируется из городского бюджета.
Также на 3 копейки подрастет стоимость поездок в пригородном пассажирском транспорте — такие поездки будут стоить 14 копеек за 1 км. проезда.
Власти Минска своим решением установили и предельный тариф на перевозки пассажиров маршрутными такси в столице — он составит 3,30 ₽ Этот лимит обязателен для всех перевозчиков и выше быть не может.
Максимальная стоимость поездок на маршрутках между Минском и Заславлем составит 5 ₽, сообщили в Мингорисполкоме.