В Уральском ЦБ прокомментировали снижение ключевой ставки

В январе инфляция выросла, однако в феврале рост замедлился. «В целом по стране годовая инфляция составила 5,9%, в Свердловской области — 6,8%. В нашем регионе меньше всего выросли цены на непродовольственные товары, а холодильники и роботы-пылесосы даже подешевели», — сказала госпожа Мясникова.
Потребительская активность по сравнению с концом прошлого года также снизилась. Это связано в том числе с тем, что перед повышением НДС и ставок утильсбора люди стремились успеть сделать крупные покупки. Высокий спрос на жилье был обусловлен грядущим изменением условий льготной ипотеки.
«При этом сберегательная активность остается высокой: за год вклады свердловчан выросли на 234 миллиарда рублей. Это способствует дальнейшему снижению инфляции», — пояснила Марина Мясникова.
Безработица сохраняется на минимальном уровне, однако напряженность на рынке труда снижается. При этом в ЦБ фиксируют рост напряженности от внешних условий, они в дальнейшем могут влиять на экономику и инфляцию.
«Наша последовательная денежно-кредитная политика создала достаточные условия для возвращения инфляции к 4%, и мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки», — сказала госпожа Мясникова. По оценке регулятора, к концу года темп роста цен замедлится до 4,5−5,5%, а целевой инфляции удастся достигнуть в 2027 году.