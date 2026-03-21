Белорус накопил долгов на 50 000 рублей и стал скрываться, но его нашла жена. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Более года индивидуальный предприниматель, который торговал на рынке автозапчастями, игнорировал финансовые обязательства. Мужчина накопил долгов перед налоговой инспекцией и Фондом социальной защиты на сумму до 50 000 рублей в рамках 32 исполнительных производств.
«Ситуация усугублялась недобросовестностью бизнесмена. Работая на рынке, он систематически забывал об арендной плате за торговое место», — заметили в управлении.
В счет погашения долга судебными исполнителями был арестован и продан на торгах принадлежащий мужчине автомобиль BMW. Кроме того, был наложен арест на весь ассортимент товара. Предприниматель принял товар на ответственное хранение и перестал выходить на связь.
Найти мужчину смогли через его жену. Сотрудники органов принудительного исполнения пояснили супруге последствия противоправных действий ее мужа. В частности, за сокрытие арестованного имущества ему грозила уголовная ответственность.
«Осознав серьезность ситуации, должник сам вышел на связь и не стал чинить препятствий при изъятии арестованного товара», — сказано в сообщении.
В управлении уточнили, что имущество должника реализуют в установленном порядке. Что касается вырученных средств, то они будут направлены на погашение долга.