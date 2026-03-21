В Петербург из Индии запретили ввоз 27 тонн семян чиа

Причиной стало обнаружение опасного сорняка.

Северо-Западное управление Россельхознадзора запретило импорт в Россию крупной партии семян чиа из Индии массой 27 тонн. Основанием для такого решения послужило выявление в товаре опасного карантинного организма — повилики (Cuscuta sp.), сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в надзорном органе, вредоносная примесь была обнаружена в процессе фитосанитарной экспертизы в лабораторных условиях. Данный инцидент стал уже третьим в текущем году, когда при ввозе подконтрольных грузов в зону надзора фиксируется наличие карантинного объекта, пишет Piter.TV.

Повилика считается крайне опасной для аграрного сектора. Этот сорняк может приводить к существенному падению урожайности и порче качества сельхозпродукции. Зараженные ею растения при сушке на сено подвержены быстрому образованию плесени, а их использование в качестве корма способно вызвать болезни у скота. Помимо этого, трава является переносчиком ряда вирусных заболеваний.