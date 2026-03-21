В Петербург из Индии запретили ввоз 27 тонн семян чиа

Повилика считается крайне опасной для аграрного сектора. Этот сорняк может приводить к существенному падению урожайности и порче качества сельхозпродукции. Зараженные ею растения при сушке на сено подвержены быстрому образованию плесени, а их использование в качестве корма способно вызвать болезни у скота. Помимо этого, трава является переносчиком ряда вирусных заболеваний.