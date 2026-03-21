Зарплата таксистов в Петербурге за год выросла до 205 тыс. рублей

В феврале 2025 года медианная предлагаемая зарплата таксиста в городе составляла 158,5 тысячи рублей. К февралю 2026-го она увеличилась на 13% — до 179,5 тысячи рублей. Вилка предложений сейчас колеблется от 150 до 205 тысяч рублей. Наиболее опытные водители, работающие в премиум-сегменте, могут рассчитывать на зарплату до 260 тысяч рублей.