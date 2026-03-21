Власти Петербурга потратят 200 млн рублей на создание стенда на ПМЭФ-2026

Соответствующий документ опубликовали на портале госзакупок. Заказчиком выступает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Площадь застройки двухуровневого стенда составит около 1,7 тыс. кв. м. без учета второго этажа. Экспозиция будет рассчитана на одновременное пребывание до 500 человек.
Победителю конкурса, помимо возведения стенда и его последующего демонтажа, необходимо организовать кейтеринг и предоставить презентационную продукцию. Форум пройдет в городе на Неве с 3 по 6 июня.