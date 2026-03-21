Строительная готовность школ в Татарстане достигла 26%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что строительная готовность школ в республике составляет 26%. Всего запланировано создать семь общеобразовательных организаций. Контракты заключены по шести школам, по объекту в Казани договор планируется подписать до конца апреля.