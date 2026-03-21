Строительная готовность школ в Татарстане достигла 26%

Из семи запланированных образовательных учреждений контракты заключены по шести.

Источник: Комсомольская правда

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что строительная готовность школ в республике составляет 26%. Всего запланировано создать семь общеобразовательных организаций. Контракты заключены по шести школам, по объекту в Казани договор планируется подписать до конца апреля.

Строительно-монтажные работы трех детских садов выполнены на 35%. Приемно-диагностическое отделение стационара в отрасли здравоохранения готово на 29%. В сфере спорта из 14 объектов Центр развития футбола выполнен на 62%, спортплощадки и ледовые арены — на 5%.

В культуре готовность трех МФЦ — 44%, четырех детских школ искусств — 7%. Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 93%.

Напомним, в Татарстане с начала года сдали более 1,2 миллиона квадратных метра жилья. Это 38% от годового плана.