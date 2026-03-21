В Омской области увеличат посевы масличных культур на 2,9 млн га

«Начали активную подготовку к посевной. В этом году под посевные площади отведено порядка 2,9 млн га. Расширим посевы масличных культур, но при этом сохраним баланс по зерновым, а также продолжим работу по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель. Работаем системно и на результат», — сообщил Виталий Хоценко.