В Омске резко выросло число школьных директоров с шестизначной зарплатой

Исследовав отчетность о среднемесячной заработной плате руководителей омских образовательных организаций среднего звена, «СуперОмск» пришел к выводу о заметном росте тех, у кого этот показатель превысил планку в 100 тысяч рублей. Если в 2024 году таковых насчитывалось только 4, то теперь речь идет уже о 15 директорах с шестизначными параметрами.
Самые крупные суммы выявлены у руководителей следующих школ:
— СОШ № 55 имени Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина: свыше 164,7 тысячи рублей;
— Гимназия № 150: порядка 129,4 тысячи рублей;
— СОШ № 142: около 117,4 тысячи рублей;
— СОШ № 77: порядка 111,3 тысяч рублей;
— Гимназия № 75: порядка 110,7 тысячи рублей;
— Гимназия № 123 им. О. И. Охрименко: порядка 110,5 тысячи рублей;
— Лицей № 54: около 110,2 тысячи рублей;
— Гимназия № 84: около 108,8 тысячи рублей;
— СОШ № 99 с углубленным изучением отдельных предметов: порядка 107,9 тысячи рублей;
— Лицей № 145: около 106,4 тысячи рублей;
— СОШ № 53: без малого 106,4 тысячи рублей.
— Лицей № 66: чуть выше 104 тысяч рублей;
— Гимназия № 62: порядка 102,6 тысячи рублей;
— СОШ № 109 с углубленным изучением отдельных предметов: примерно 102,4 тысячи рублей;
— Гимназия № 43: около 100,2 тысячи рублей.
Стоит отметить, что указанное образовательное учреждение удерживает заметное лидерство по уровню заработной платы руководства уже не первый год.
Наряду с этим, у 14 управленцев выявлена среднемесячная заработная плата ниже 55 тысяч рублей. Наиболее низки из них у директоров «Открытой (сменной) образовательной школы № 13» (порядка 38,9 тысячи рублей); СОШ № 113«(около 39,9 тысячи рублей), а также “Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 33 для глухих и слабослышащих” (без малого 41,7 тысячи рублей).