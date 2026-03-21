Появились новые кадры строительства планетария в Самаре

В областной столице продолжается строительство нового корпуса музея «Самара Космическая». Его возводят на проспекте Ленина. Региональный Минстрой поделился новыми кадрами со стройплощадки.
«Сейчас специалисты выполняют армирование лифтовых шахт на уровне минус первого этажа. В правой части будущего здания смонтирована опалубка перекрытия. Следующим этапом станет его армирование», — рассказали в министерстве строительства Самарской области.
По данным ведомства, на минус втором этаже планетария планируется разместить конференц-зал, на минус первом — кафе и гардероб. При этом оба этажа будут включать экспозиционные пространства. В Минстрое сообщили, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый-второй квартал 2027 года.