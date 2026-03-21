В Свердловской области расширили список территорий для вывоза молока

В Свердловской области расширили список территорий, откуда вновь разрешён вывоз сырого молока за пределы региона. За последнюю неделю ограничения сняли ещё в девяти муниципалитетах. Теперь их общее число достигло 24. Решения по каждой территории принимает Россельхознадзор.
В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона уточнили, что работа по стабилизации ситуации продолжается в постоянном взаимодействии с надзорным ведомством, производителями, переработчиками и торговыми сетями. Параллельно ветеринарные службы завершили обязательную двухэтапную вакцинацию всего поголовья.
После введения временных ограничений молокоперерабатывающие предприятия области увеличили приём сырья. С 11 февраля заводы в среднем перерабатывают 2112 тонн молока в сутки против 1580 тонн ранее. Таким образом, объёмы выросли на 33,67%.
Федеральные торговые сети, в свою очередь, увеличили объёмы молочной продукции свердловских предприятий на полках магазинов. Эта мера должна поддержать переработчиков и снизить напряжение на рынке.
В региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка также напомнили, что карантин с 11 февраля введён только в одном муниципалитете после выявления единичного случая пастереллёза. С тех пор новых карантинных ограничений в регионе не вводили.
Все молокоперерабатывающие предприятия Свердловской области продолжают работать в штатном режиме, а готовая продукция по-прежнему поставляется за пределы региона. Ограничения касаются только вывоза сырого молока.