Это рекордный показатель для стран СНГ — Токаев о росте ВВП Казахстана

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Туркестана.

Источник: Sputnik.kz

На мероприятии президент отметил экономические достижения Казахстана. Он напомнил, что в 2025 году рост экономики страны составил 6,5%.

Объем валового внутреннего продукта достиг $306 млрд, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в $15 тысяч. Это рекордный показатель для стран СНГ, подчеркнул Токаев.

«Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. Текущие показатели стали беспрецедентными за всю историю нашей Независимости», — заявил Токаев.

На Казахстан приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлеченных в страны Центральной Азии. Вклад малого и среднего бизнеса в национальную экономику составляет 40%.

«В этом году Казахстан войдет в топ-50 крупнейших экономик мира. Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики», — отметил президент.

Всего этого удалось достичь благодаря сплоченности и трудолюбию народа, подчеркнул Токаев. Но на этом останавливаться нельзя, сказал глава государства.

«Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера, без этого невозможны развитие и прогресс. Прогресс не приходит в нашу страну как почетный гость по особому приглашению и не достается нам в качестве ценного подарка. Для достижения прогресса все общество должно слаженно работать как единая команда», — сказал президент.