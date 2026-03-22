Нацбанк назвал курс евро и курс доллара на 22 марта

Национальный банк раскрыл курсы валют на 22 марта, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранились в значениях действовавших и перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 22 марта, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0184 белорусского рубля, 1 евро — 3,4652 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6056 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 20 марта, и субботу, 21 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в воскресенье, 22 марта.
Еще в Беларуси монета номиналом 1 рубль продается за 40 рублей.