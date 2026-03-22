Милей заявил, что Аргентина может обеспечить энергобезопасность Европы

БУДАПЕШТ, 22 марта. /ТАСС/. Аргентина в состоянии обеспечить энергобезопасность стран Европы, считает президент южноамериканской республики Хавьер Милей.
«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы. Мы наблюдаем золотую лихорадку в сфере инвестиций в энергетику. Представьте, что в 2030 году мы будем экспортировать [энергоносителей] на более чем $30 млрд в год», — сказал он, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
По мнению Милея, у Аргентины достаточно запасов нефти и газа, чтобы стать надежным поставщиком для стран Европы.
В декабре прошлого года аргентинский концерн Southern Energy заключил первый крупный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с германской государственной компанией SEFE (Securing Energy for Europe). Соглашение предусматривает экспорт 2 млн тонн СПГ в Европу в течение восьми лет, что принесет аргентинской экономике доход в размере $7 млрд.