Милей заявил, что Аргентина может обеспечить энергобезопасность Европы

У страны достаточно запасов нефти и газа, чтобы стать надежным поставщиком для европейских государств, отметил аргентинский лидер.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 22 марта. /ТАСС/. Аргентина в состоянии обеспечить энергобезопасность стран Европы, считает президент южноамериканской республики Хавьер Милей.

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы. Мы наблюдаем золотую лихорадку в сфере инвестиций в энергетику. Представьте, что в 2030 году мы будем экспортировать [энергоносителей] на более чем $30 млрд в год», — сказал он, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

По мнению Милея, у Аргентины достаточно запасов нефти и газа, чтобы стать надежным поставщиком для стран Европы.

В декабре прошлого года аргентинский концерн Southern Energy заключил первый крупный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с германской государственной компанией SEFE (Securing Energy for Europe). Соглашение предусматривает экспорт 2 млн тонн СПГ в Европу в течение восьми лет, что принесет аргентинской экономике доход в размере $7 млрд.

