Жители Алматы пожаловались в акимат на застройщика

Жители боятся остаться без тротуара, потому что самый короткий путь к поликлинике, школе и детскому саду неожиданно перекрыли. Вдоль большой стройки им оставили лишь небольшую тропинку, передает «КТК». Только застройщик уверен, что все делает по закону.
«Тропу, которая останется жителям в качестве альтернативы, назвать тротуаром сложно. Она проходит вдоль забора жилого комплекса, а ее ширина — всего один метр», — говорится в репортаже.
Разойтись на такой дорожке непросто, поэтому идти придется по одному. Для родителей с колясками такой путь и вовсе станет настоящим испытанием. В строительной компании жителей успокаивают. Сначала на небольшом участке они проложат брусчатку, а сверху установят навес. Но вот расширять тротуар не станут.
«У нас имеются на руках все разрешительные документы, и также талон уведомлений о начале строительно-монтажных работ. Данный земельный участок непосредственно, вот сейчас на котором даже люди стоят до дренажа данного, принадлежит непосредственно нам — частной собственности. Сейчас, чтобы непосредственно вырыть там котлован, нужно немного забор отодвинуть», — объяснил юрист ТОО Etude-Ybyrai Бахыт Касыбаев.
В департаменте по управлению земельными ресурсами заявили, что в ближайшее время проведут проверку. И если выяснится, что расширение незаконно, стройку могут приостановить.
В актюбинской компании по строительству и ремонту железных дорог 21-летнего монтера прижало грузом к бетонной стене.