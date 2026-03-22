Россиянам назвали самые выгодные вклады после снижения ключевой ставки

Центробанк 20 марта принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 15%. Ставки по вкладам и кредитам в скором времени также отреагируют снижением. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru сказал, как в текущих условиях приумножить свободные средства.
«Без дополнительных опций основная часть предложений по вкладам на 3−6 месяцев будет в районе 14−15%, на более длительный срок значения будут немного ниже. При дополнительных опциях, например, покупке дополнительных услуг могут быть надбавки в несколько процентных пунктов к базовым ставкам», — отметил Балынин.
Доходность по вкладам все еще в 2−3 раза превышает уровень инфляции, добавил экономист. Вклад в банке все еще является лучшим, по мнению эксперта, финансовым инструментом, учитывая отсутствие риска потери средств в пределах 1,4 млн рублей и высокую доходность.
«Например, разместив сегодня 500 тысяч рублей на банковский вклад, в середине сентября можно забрать порядка 536 тыс. рублей, включая 36 тысяч рублей в виде процентов», — добавил Балынин.
Эксперт убежден, что на следующем заседании Совета директоров Банка России произойдет очередное снижение ключевой ставки.
«Причём полагаю, что в конце 2026 года — начале 2027 года мы с вероятностью в 90% увидим значение ключевой ставки ниже 10%», — подытожил экономист.