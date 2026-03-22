Премьер Госсовета: рынок Китая вырос в 300 раз за последние более чем 40 лет

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Китайский рынок за последние 40 с лишним лет увеличился более чем в 300 раз. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
«За последние 40 с лишним лет объем китайского рынка вырос более чем в 300 раз», — сообщил он, выступая на открытии Форума развития Китая.
Как уточнил Ли Цян, в 2025 году объем розничных продаж в КНР превысил отметку в 50 трлн юаней ($7,25 трлн по текущему курсу ЦБ страны). «Китай будет и впредь поддерживать свободную торговлю, неуклонно продвигать открытость на высоком уровне, вместе с другими странами способствовать увеличению общего объема мировой торговли», — подчеркнул он.
Форум развития Китая с 2000 года проводится в государственной резиденции «Дяоюйтай» Центром исследования развития при Госсовете КНР. Мероприятие проходит в Пекине ежегодно через две недели после завершения сессий парламента и высшего совещательного органа Китая. В нем принимают участие ведущие эксперты и представители руководства транснациональных корпораций. Задача форума — укрепить международный диалог, солидарность и взаимопонимание, оказать содействие глобальному экономическому росту.