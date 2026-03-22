Эксперт Мосеев: новый автомобиль «Волга» K50 будет стоить более 4 миллионов

Российский автобренд «Волга» сообщил, что старт продаж кроссовера K50 запланирован летом этого года. Сколько будет стоить новинка, aif.ru рассказал бывший директор РОАД Олег Мосеев.
«Цены будут сопоставимы с автомобилями Geely. К50 можно сравнить с Geely Monjaro, этот автомобиль сейчас стоит порядка 4,5 миллионов рублей», — объяснил автоэксперт.
Он уточнил, что сейчас говорить о возможном снижении стоимости этого кроссовера сложно.
«Это будет зависеть от процесса локализации производства, получаемых про субсидий. Пока сложно говорить по этому вопросу», — добавил автоэксперт.
Как стало известно, кроссовер Volga K50 комплектуется бензиновым турбомотором объемом 2 л (238 л. с.) и системой полного привода. По данным «Автостата», кроссовер Geely Monjaro в 2025 году вошел в пятерку самых продаваемых на российском рынке новых легковых автомобилей.