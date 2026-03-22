Премьер Госсовета: ВВП Китая в 2030 году достигнет $25,39 трлн

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Объем китайской экономики к 2030 году должен достигнуть 175 трлн юаней ($25,39 трлн по текущему курсу ЦБ страны). Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
«Мы ожидаем, что через пять лет общий объем экономики КНР достигнет 175 трлн юаней», — сообщил он, выступая на открытии Форума развития Китая.
Как уточнил премьер, по оценке властей КНР, за 15-ю пятилетку (2026−2030) показатель годового ВВП страны должен увеличиться более чем на 30 трлн юаней ($4,35 трлн), что «откроет более широкие возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между Китаем и другими странами».
«Определив приоритетные направления, мы будем стремиться обеспечить стабильный экономический рост, придерживаться курса на интеллектуализацию, экологизацию и интеграцию, ускорим создание современной промышленной системы, будем содействовать качественному развитию», — добавил Ли Цян.