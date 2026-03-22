Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск представил проект Terafab по выпуску чипов

Глава SpaceX сообщил, что компания будет выпускать микросхемы для роботов-гуманоидов и машин, а также предназначенные для работы в космосе.

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Илон Маск официально объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем.

«Мы очень благодарны нашим нынешним поставщикам — Samsung, TSMC, Micron и другим, — и мы бы хотели, чтобы они расширяли производство максимально быстро, а мы бы покупали все их чипы. Но есть потолок комфортных для них темпов расширения производства, и эти показатели гораздо ниже, чем нам надо. Так что мы либо строим Terafab, либо у нас не будет чипов. А нам нужны чипы, так что мы построим Terafab», — сказал он. Трансляция выступления велась на странице компании Tesla в X.

Маск добавил, что Terafab будет совместным проектом принадлежащих ему компаний Tesla, xAI, SpaceX. Фабрика начнет работать в Остине (штат Техас), указал он.

По словам Маска, планируется выпуск двух видов чипов. «Одни будут использоваться главным образом в [роботах-гуманоидах] Optimus и машинах. Нам также нужны будут высокомощные чипы, разработанные для космоса», — отметил он.

