Маск: мощности для ИИ будет выгоднее размещать в космосе уже через три года

Также основатель Tesla и SpaceX отметил, что эффективность солнечных панелей в космосе в пять раз выше, чем на Земле.

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск полагает, что уже через три года вычислительные мощности для моделей искусственного интеллекта (ИИ) будет выгоднее размещать в космосе, а не на Земле.

«Я по-настоящему думаю, что стоимость мощностей ИИ, размещенных в космосе, станет дешевле ИИ на Земле намного раньше, чем ожидает большинство людей. Полагаю, что всего через два-три года отправлять ИИ-чипы в космос будет дешевле, чем устанавливать их на Земле, потому что в космосе не нужно много батарей, так как там всегда солнечно», — сказал он на мероприятии, посвященном запуску проекта по производству микрочипов Terafab. Трансляция выступления Маска велась на странице Tesla в X.

Маск в числе прочего указал на то, что эффективность солнечных панелей в космосе по меньшей мере в пять раз выше, чем на Земле, так как нет потерь при прохождении солнечного света через атмосферу, а также не надо учитывать смену дня и ночи и сезонность. Помимо этого, «наращивание мощности [электроэнергии] на Земле будет становиться со временем все сложнее и дороже, вместе с тем в космосе это будет дешевле и проще», резюмировал он.

