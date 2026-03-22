Маск: мощности для ИИ будет выгоднее размещать в космосе уже через три года

Маск в числе прочего указал на то, что эффективность солнечных панелей в космосе по меньшей мере в пять раз выше, чем на Земле, так как нет потерь при прохождении солнечного света через атмосферу, а также не надо учитывать смену дня и ночи и сезонность. Помимо этого, «наращивание мощности [электроэнергии] на Земле будет становиться со временем все сложнее и дороже, вместе с тем в космосе это будет дешевле и проще», резюмировал он.