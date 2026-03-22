Глава Apple: более 90% производства компании в Китае работает на чистой энергии

Поставщики взяли на себя обязательство обеспечить на 100% производство продукции за счет возобновляемой электроэнергии к 2030 году, заявил Тим Кук.

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Свыше 90% промышленных мощностей американской корпорации Apple в КНР работает за счет экологически чистых источников энергии. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук.

«Наши партнеры-поставщики в Китае принимают замечательные меры для уменьшения своего воздействия на окружающую среду. Сегодня более 90% производства Apple в КНР работает на чистой энергии», — сообщил он, выступая на открытии Форума развития Китая.

Как уточнил Кук, более 90 партнеров-поставщиков Apple в КНР взяли на себя обязательство обеспечить на 100% производство компании за счет возобновляемой электроэнергии к 2030 году. «Мы разделяем приверженность Китая экологически чистому развитию и углеродной нейтральности», — добавил он.

По словам Кука, поставщики Apple лидируют в различных областях — от использования 3D-печати для сокращения потребления сырья до внедрения передовых систем очистки и повторного использования промышленных сточных вод, применения усовершенствованных комплектующих для солнечных батарей.

Форум развития Китая с 2000 года проводится в государственной резиденции «Дяоюйтай» Центром исследования развития при Госсовете КНР. Мероприятие проходит в Пекине ежегодно через две недели после завершения сессий парламента и высшего совещательного органа Китая. В нем принимают участие ведущие эксперты и представители руководства транснациональных корпораций. Задача форума — укрепить международный диалог, солидарность и взаимопонимание, оказать содействие глобальному экономическому росту.

