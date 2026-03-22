Росрыболовству предложено расширить список мест для лова байкальского омуля

Речь идёт о тех местах, где традиционно занимаются рыбалкой в Иркутской области. Подробности сообщает irk.aif.ru.
«Действующие правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна не включают в перечень мест для любительского лова исторически сложившиеся и значимые для местных жителей участки у населенных пунктов Листвянка, Большое Голоустное, Култук, Слюдянка, Бугульдейка и Байкальск, — сообщают в иркутском ОНФ. — Любительская рыбалка на этих территориях может квалифицироваться как административное правонарушение, что вызывает недовольство рыболовов любителей».
Ещё три года назад, в марте 2023 года, правительственная комиссия поручила Росрыболовству во взаимодействии с заинтересованными организациями обозначить новые районы для любительской рыбалки на омуля. Правительство Иркутской области направило предложения о расширении перечня участков и увеличении сроков вылова. По мнению разработчиков этого предложения, расширение зон вылова байкальского омуля на эти территории не принесут вреда популяции, так как омуль в это время нерестится на северо-востоке озера. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» поддержал эту идею.
В ноябре 2025 года Байкальский научно-промысловый совет рекомендовал Росрыболовству принять решение к февралю 2026 года. Однако оно до сих пор не принято и глава региона повторно обратился в ведомство с тем же предложением.
В «Народном фронте» уверены, что предложенные поправки разумные и нужные. Они позволят сохранить местные традиции и дадут людям возможность нормально отдыхать.
Как отметила руководитель иркутского отделения движения Елена Зубун, если изменения примут, это поможет и местным жителям, и сделает регион более привлекательным для туристов, что хорошо скажется на экономике. К тому же, это сделает распределение рыбных ресурсов между Иркутской областью и Бурятией более справедливым. Сейчас в Бурятии разрешенных мест для лова омуля намного больше.