Росрыболовству предложено расширить список мест для лова байкальского омуля

Ещё три года назад, в марте 2023 года, правительственная комиссия поручила Росрыболовству во взаимодействии с заинтересованными организациями обозначить новые районы для любительской рыбалки на омуля. Правительство Иркутской области направило предложения о расширении перечня участков и увеличении сроков вылова. По мнению разработчиков этого предложения, расширение зон вылова байкальского омуля на эти территории не принесут вреда популяции, так как омуль в это время нерестится на северо-востоке озера. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» поддержал эту идею.