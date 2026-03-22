Какие перемены ждут омских садоводов

Заборы, дороги и даже столбы с проводами в СНТ можно будет оформить по принципу «молчание — знак согласия».
Заместитель начальника отдела Росреестра по Омской области Елена Горелова пояснила горожанам нововведения, а также напомнила, что в их многоквартирных домах тоже есть «ничейные» квадратные метры и сотки, за которые можно и нужно бороться.
Без лишних нервов и денег
Каждый садовод знает, что участок у него свой, а вот дорога, по которой он едет к дому, трансформаторная будка на окраине или водонапорная башня — как бы общие. Но с юридической точки зрения эти блага цивилизации частенько висели в воздухе. Оформить их в общую собственность — та ещё бюрократическая эпопея.
Сейчас, чтобы поставить на кадастровый учёт общую землю или электрическую сеть, садоводам нужно собирать общее собрание, высчитывать доли каждого, а потом ещё и бегать по инстанциям для регистрации. Это требует нервов и денег.
Новый законопроект предлагает простую схему. Право собственности на общее имущество СНТ будет возникать автоматически, как только это имущество поставят на кадастровый учёт.
Зачем это надо? Ответ жизненный. Без чёткого оформления прав на общее имущество в садовых некоммерческих товариществах невозможно было нормально провести, например, газ. Газовщики приходят, а им говорят: «Труба тут общая, но документов нет». И процесс стопорится. Новый механизм призван расчистить путь для социальной газификации и прочих благ.
Кроме того, законопроект защищает и тех, кто только собирается войти в состав товарищества — присоединить свои участки к СНТ теперь можно будет только с их личного согласия. Чтобы новых соседей потом не обязывали платить за старые долги по содержанию забора, о котором они и не знали.
Земля под домом
Пока хозяева дачных участков ждут упрощения, владельцы жилья в многоквартирных домах (МКД) уже живут по похожим правилам. Эксперты напоминают: если вы купили квартиру, то автоматически стали совладельцем всего, что находится за её пределами, но без чего она не может существовать.
Елена Горелова поясняет, что общее имущество в МКД — это ваши лестничные клетки, крыша, подвал, технические этажи, стены, лифты, мусоропроводы и, конечно, земельный участок под домом с газонами и детскими площадками.
О земле под домом: если участок под вашей высоткой был сформирован и поставлен на учёт до 1 марта 2005 года, он автоматически бесплатно перешёл в общую долевую собственность. Если же участок до сих пор не сформирован, любой собственник квартиры имеет полное право прийти в департамент архитектуры и градостроительства и попросить оформить землю. Местные власти обязаны заняться формированием.
Запреты и тонкости
Иметь долю в праве на общий коридор или кусочек газона вы можете, но продать эту долю отдельно от квартиры — нет. Судьба «общака» неразрывно связана с судьбой вашей квартиры. Продаёте жильё — автоматически передаёте новому хозяину и право на пользование лифтом с подвалом.
Решили поставить железную дверь и отгородить тамбур себе в личное пользование? Или организовать парковку под окнами? Это можно сделать только с согласия всех соседей на общем собрании. Общее имущество на то и общее, чтобы решать сообща.
Хорошая новость — земля под многоквартирным домом, являясь общим имуществом, налогом не облагается (ст. 389 НК РФ).
Многие удивляются, заходя в личный кабинет на портале «Госуслуги», не видя там записи о праве на долю в общем имуществе. Специалисты объясняют — это не ошибка. Росреестр регистрирует общее имущество обезличенно. Само право есть, оно зарегистрировано, но выглядит в реестре как общая масса без привязки к конкретным фамилиям. Так что паниковать не стоит.