В Новосибирске сократили количество банкоматов

Количество банкоматов в России, в том числе в Новосибирске, стабильно сокращается. Согласно данным Центробанка, число устройств самообслуживания уменьшилось с 235,5 тысячи до 138 тысяч — это минимум за последние 16 лет.
Эксперты банковской сферы отмечают, что тенденция к сокращению наблюдается уже несколько лет: ежегодно выводится из эксплуатации около 5−7 тысяч банкоматов.
Меняется и структура банкоматного парка. К началу 2026 года:
• банкоматов с функцией выдачи наличных — 110,4 тысячи;
• терминалов только по приёму наличных — 23 тысячи (для сравнения: в начале 2025 года их было 30,1 тысячи).
Банкиры выделяют несколько причин такой динамики:
• рост популярности безналичных расчётов (оплата картами, через СБП, QR‑коды и мобильные приложения);
• высокие затраты на обслуживание банкоматов (инкассация, охрана, ремонт);
• износ оборудования;
• убыточность банкоматов и утрата их экономического смысла;
• переход населения на цифровые сервисы и изменение потребительских привычек.
Граждане обеспокоены этой тенденцией: главный страх — остаться без возможности получить наличные деньги.
Сейчас снять их можно лишь двумя альтернативными способами:
• через операциониста в отделении банка;
• на кассе крупных супермаркетов.
Представители банков заверяют, что полный переход на цифровые формы оплаты не планируется — это позволит избежать финансовой изоляции тех, кто предпочитает наличные.