В Новосибирске сократили количество банкоматов

Одна из причин — высокие затраты на обслуживание банкоматов.

Источник: Сиб.фм

Количество банкоматов в России, в том числе в Новосибирске, стабильно сокращается. Согласно данным Центробанка, число устройств самообслуживания уменьшилось с 235,5 тысячи до 138 тысяч — это минимум за последние 16 лет.

Эксперты банковской сферы отмечают, что тенденция к сокращению наблюдается уже несколько лет: ежегодно выводится из эксплуатации около 5−7 тысяч банкоматов.

Меняется и структура банкоматного парка. К началу 2026 года:

• банкоматов с функцией выдачи наличных — 110,4 тысячи;

• терминалов только по приёму наличных — 23 тысячи (для сравнения: в начале 2025 года их было 30,1 тысячи).

Банкиры выделяют несколько причин такой динамики:

• рост популярности безналичных расчётов (оплата картами, через СБП, QR‑коды и мобильные приложения);

• высокие затраты на обслуживание банкоматов (инкассация, охрана, ремонт);

• износ оборудования;

• убыточность банкоматов и утрата их экономического смысла;

• переход населения на цифровые сервисы и изменение потребительских привычек.

Граждане обеспокоены этой тенденцией: главный страх — остаться без возможности получить наличные деньги.

Сейчас снять их можно лишь двумя альтернативными способами:

• через операциониста в отделении банка;

• на кассе крупных супермаркетов.

Представители банков заверяют, что полный переход на цифровые формы оплаты не планируется — это позволит избежать финансовой изоляции тех, кто предпочитает наличные.