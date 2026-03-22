Россиян призвали не оплачивать покупки на рынке переводом на карту

Он отметил, что в последние годы при продаже товаров на рынках часто предлагают оплачивать покупку через банковскую карту, привязанную к номеру телефона продавца. Во многих маленьких палатках и торговых точках вы видите номер карты или телефона, на который покупатель должен перечислить деньги за товар. При этом, по закону, использование личного банковского счета или карты для расчетов в бизнесе не запрещено, но такая практика чревата серьезными рисками.
Главная опасность для покупателей — полное отсутствие информации о том, кто именно является получателем денег и каким образом использует эти средства дальше. Например, приобретая на рынке фрукты или орехи, часто привозимые из стран Средней Азии, нельзя вручную проверить, куда пойдут эти деньги после перевода. Есть вероятность, что часть средств, полученных через такие неофициальные расчеты, может быть направлена на поддержку экстремистских или террористических группировок.
Несмотря на удобство и распространенность оплаты через личные карты, пользователи должны понимать, что, перечисляя деньги на карту неизвестного лица, они рискуют стать косвенными участниками финансирования противоправной деятельности без своего ведома. Поэтому юрист советует проявлять максимальную осторожность и по возможности использовать официальные и проверенные способы оплаты, чтобы снизить вероятность возникновения проблем с законом.