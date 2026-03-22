Казахстан и Россия усиливают сотрудничество в железнодорожной отрасли

В мероприятии приняли участие представители КТЖ и РЖД, а также представители железнодорожных администраций Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и других стран.
В рамках совещания зампредседателя правления АО «НК “КТЖ” Марат Шакенов обсудил с первым заместителем гендиректора ОАО “Российские железные дороги” Сергеем Павловым вопрос обмена локомотивами для повышения эффективности трансграничных перевозок.
«В частности, было рассмотрено обращение РЖД по обеспечению приоритетного пропуска локомотивов. Также стороны успешно отработали вопрос продвижения транзитных поездов, что позволит сократить сроки доставки и оптимизировать нагрузку на инфраструктуру», — сообщили в КТЖ.
Также на совещании обсудили обеспечение надежности перевозок и координацию действий транспортных ведомств стран СНГ.
«Утвержден обновленный состав Экспертной группы по нормативно-техническому регулированию. Группа продолжит работу над гармонизацией стандартов безопасности и внедрением современных технических регламентов на железнодорожном транспорте», — отметили в КТЖ.
Кроме этого, страны намерены укрепить взаимодействие между железнодорожными администрациями по вопросам обмена данными.