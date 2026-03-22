Эксперт Шапошников: производство алюминия в мире может недосчитаться 3−4 млн тонн

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глобальное производство алюминия по итогам текущего года может недосчитаться 3−4 млн тонн из-за роста цен на энергоносители и проблем у производителей в Персидском заливе. Такое мнение ТАСС высказал советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
«Спрос на алюминий в текущем году может сократиться на 1,5−2 млн тонн в силу вероятной рецессии в мире, но благодаря проблемам производителей в Персидском заливе и роста цен на электроэнергию из-за роста цен на энергоносители, глобальное производство вероятно не досчитается 3−4 млн тонн», — сказал он. Шапошников также добавил, что по итогам года алюминий покажет $3100−3200 за тонну.
В свою очередь руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что ожидания жестких ограничений на поставки из стран Персидского залива могли быть преувеличены.
«Страны Персидского залива производят около 8% мирового первичного алюминия. Информация о серьезных повреждениях производственных мощностей ALBA в Бахрейне не нашли подтверждения», — добавил он.
По мнению Красноженова, ключевым игроком остается Китай, который аккумулирует около ⅔ мирового потребления и производства.
«На Китай приходится около ⅔ мирового потребления и производства алюминия. Китай — нетто-экспортер алюминия, обладающий крупными запасами алюминиевой полузаготовки. Рост потребления алюминия наблюдается только в Китае, который способен быстро нарастить мощности и использует передовые технологии электролизеров, которые на несколько поколений обгоняют аналоги конкурентов в других странах», — подчеркнул эксперт Альфа-банка.