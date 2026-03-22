Юрист предупредил, чем опасны слишком большие вклады

Особое внимание уделяется сумме денежных накоплений на банковских вкладах: для того, чтобы претендовать на социальную помощь, размер вклада не должен быть больше, чем десятикратный размер регионального прожиточного минимума. При этом доход от процентов по вкладам также не должен превышать один прожиточный минимум. Если финансовая ситуация семьи выходит за указанные пределы, государственные органы вправе отказать в выплатах.