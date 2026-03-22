Юрист предупредил, чем опасны слишком большие вклады

Эксперт объяснил, в каких обстоятельствах могут отказать в предоставлении пособий. При назначении таких выплат, как единое пособие — предназначенное женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а также родителям несовершеннолетних детей до 17 лет, соответствующих критериям нуждаемости, учитывается весь доход семьи, включая средства, хранящиеся на банковских счетах.
Аналогичный подход применяется и к социальным субсидиям на оплату жилья и коммунальных услуг. Важнейшим в системе назначения большинства видов помощи выступает критерий нуждаемости, который предполагает, что средний доход на одного члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Этот показатель служит ориентиром для определения права на получение пособия.
Особое внимание уделяется сумме денежных накоплений на банковских вкладах: для того, чтобы претендовать на социальную помощь, размер вклада не должен быть больше, чем десятикратный размер регионального прожиточного минимума. При этом доход от процентов по вкладам также не должен превышать один прожиточный минимум. Если финансовая ситуация семьи выходит за указанные пределы, государственные органы вправе отказать в выплатах.