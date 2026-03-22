Почему лучше не использовать кассы самообслуживания в магазинах

Несмотря на это, использование таких устройств сопряжено с рядом рисков, о которых рассказал агентству «Прайм» специалист в области банковских услуг Андрей Бархота. Покупатели часто сталкиваются с тем, что кассы самообслуживания работают неидеально: сканеры иногда не распознают товар или загружают его в чек неправильно.
В результате приходится неоднократно обращаться за помощью к сотрудникам магазина, что снижает удобство и экономию времени, на которую рассчитывают покупатели. Еще одна проблема — это возможность по ошибке просканировать один и тот же товар дважды, причем часто человек этого не замечает и, соответственно, переплачивает. Такие ошибки могут повлечь неприятные ситуации, особенно если не проводить тщательную проверку чека перед оплатой.
Также не исключён риск, что в системе останутся данные предыдущего покупателя, если он не закрыл свой чек, что может привести к случайной оплате чужих товаров. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно перед началом процедуры оплаты внимательно осмотреть экран кассы — на предмет оставленных позиций от предыдущего посетителя.
После того, как вы просканировали все покупки, желательно внимательно перепроверить список товаров на экране, убедившись, что каждый из них отмечен один раз, и не было случайного дублирования. Помимо неудобств, связанных с процессом сканирования и оплатой, есть и серьезные вопросы, связанные с финансовой безопасностью пользователей касс самообслуживания.
Часто терминалы расположены близко друг к другу, и это создает благоприятные условия для недобросовестных людей, которые могут незаметно увидеть данные ваших банковских карт — номер и код CVV. Это может привести к краже средств с карты без ведома владельца. Поэтому эксперты рекомендуют быть особенно внимательными и бдительными, используя такие кассы, обращая внимание на подозрительных людей поблизости.
Для снижения риска мошенничества при оплате банковской картой специалист советует держать карту так, чтобы большим пальцем частично закрывать номер карты, а указательным прикрывать CVV-код. Этот простой прием помогает избежать случайного или намеренного считывания конфиденциальных данных посторонними людьми, что значительно повышает вашу безопасность при использовании касс самообслуживания.