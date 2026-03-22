Digital Nauryz: испытания беспилотного автомобиля прошли в Астане

В Астане в рамках общегородского празднования Наурыза состоялся демонстрационный заезд беспилотного автомобиля Мастерской Лу Баня ВКТУ имени Д. Серикбаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Демонстрационный проезд организован Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан при поддержке акимата столицы и Astana Innovations.
Заезд прошёл на площадке городских праздничных мероприятий и стал частью программы, направленной на популяризацию современных технологий среди широкой аудитории. Гости праздника смогли вживую увидеть работу беспилотного транспорта и оценить потенциал его применения в городской среде.
Беспилотный автомобиль продемонстрировал возможности интеграции технологий искусственного интеллекта в инфраструктуру Smart city, включая системы навигации, обработки данных и взаимодействия с городской средой. В дальнейшем подобные решения будут внедряться в городскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных такси как одного из направлений развития интеллектуального транспорта.
В 2026 году Наурыз проходит в новом формате — Digital Nauryz, приуроченном к объявленному Году цифровизации и искусственного интеллекта.
Проведение подобных инициатив демонстрирует новый формат празднования, где национальные традиции сочетаются с современными технологиями и создают пространство для знакомства граждан с цифровыми решениями.