Омский завод ищет сотрудника на зарплату 200 тысяч рублей

На портале с предложениями о работе опубликована вакансия токаря с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Специалист требуется на АО «Научно-технический комплекс Криогенная техника».
В обязанности сотрудника входит выполнение высокоточных токарных работ на универсальных станках моделей 250ИТВ и 95ТС1 — это современные токарно-винторезные станки повышенной точности, которые используются для чистовой обработки деталей в условиях мелкосерийного производства.
От кандидатов требуется наличие среднего профессионального образования и опыт работы по специальности не менее трёх лет. Квалификация должна быть не ниже 5−6 разряда. Отметим, что предприятие находится в Омске, в районе Амурского поселка.