На озеленение Алушты потратят больше 40 млн рублей

Огнева: 41 млн рублей потратят на озеленение Алушты в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на комплексное озеленение Алушты планируют потратить 41 млн рублей. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила глава администрации Галина Огнева.

По ее словам, на всех алуштинских имеется полив. В город начинают завозить новый чернозем. Это позволит дополнить участки, просевшие за зиму.

«И будем, конечно же, засаживать новыми цветами. Очень хочется, чтобы к Дню освобождения Алушты весь город был в цветах», — сказала Огнева.

Руководитель администрации добавила, что город украсят около 5 тысяч новых растений и 1500 кашпо с цветами. Их собираются регулярно обновлять в зависимости от сезона. Первые цветочные композиции появятся весной. Летом их сменят яркие растения, а осенью — красочные насаждения.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше