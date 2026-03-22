На озеленение Алушты потратят больше 40 млн рублей

В 2026 году на комплексное озеленение Алушты планируют потратить 41 млн рублей. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила глава администрации Галина Огнева.
По ее словам, на всех алуштинских имеется полив. В город начинают завозить новый чернозем. Это позволит дополнить участки, просевшие за зиму.
«И будем, конечно же, засаживать новыми цветами. Очень хочется, чтобы к Дню освобождения Алушты весь город был в цветах», — сказала Огнева.
Руководитель администрации добавила, что город украсят около 5 тысяч новых растений и 1500 кашпо с цветами. Их собираются регулярно обновлять в зависимости от сезона. Первые цветочные композиции появятся весной. Летом их сменят яркие растения, а осенью — красочные насаждения.