В Башкирии в начале 2026 года подешевели апельсины, курица и крупы

Статистику предоставили аналитики Башстата.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в начале 2026 года зафиксировано заметное снижение цен на ряд продовольственных товаров. Согласно данным Башстата, существенное удешевление затронуло сразу семь категорий продуктов.

Наиболее выраженное снижение стоимости показали апельсины. В январе-феврале их средняя цена составила 126,96 рубля за килограмм, что на 10,38% ниже по сравнению с декабрём 2025 года.

Также ощутимо подешевели куриные окорочка: за два месяца цена снизилась на 5,96% и достигла 244,33 рубля за килограмм. Снижение затронуло и крупы — в частности, пшено подешевело на 4,78%, до 44,12 рубля за килограмм.

Кроме того, в перечень продуктов с упавшими ценами вошли охлаждённые и мороженые куры (215,86 рубля, −2,73%), сливочное масло (1051,86 рубля, −2,68%), поваренная соль (12,83 рубля, −2,55%) и натуральный кофе в зёрнах и молотый (1910,8 рубля, −2,05%).

В то же время по большинству других продовольственных позиций значительных изменений не зафиксировано: часть товаров продемонстрировала рост цен, остальные — несущественное снижение.