Названы сроки завершения строительства трех проблемных домов в Омске

В распоряжении «СуперОмска» оказался отчет министерства строительства и архитектуры Омской области, в котором указаны сроки завершения строительства трех проблемных домов в городе.
Также в документе указано, что общий объем денежных средств по вынесенным наблюдательным советом ФРТ (Фонд развития территорий) решениям по восстановлению прав граждан — участников строительства «проблемных» домов за период с 2020 по 2025 год составил 5170,69 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 4 449,26 млн рублей, средства областного бюджета — 721,43 млн рублей.
По двум домам наблюдательным советом ФРТ вынесены решения о завершении строительства и Фондом получены права застройщика. Это следующие дома:
— 1- я и 2- я очереди д. Nº 28 по ул. Химиков (ЖСК «На Химиков») — май 2026 года.
— д. Nº 1 (стр.) по ул. 70 лет Октября (ЖСК «Кристалл») — 2027 год.
Всего с 2020 года и по настоящее время выплаты возмещения получили 459 граждан, на общую сумму 856,71 млн рублей, из которых 119,07 млн рублей доля софинансирования Омской области.