Производство рентгеновских трубок планируется создать в Дзержинске

Объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей.

Источник: Время

Производство рентгеновских трубок может появиться в Дзержинске. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

«Проект по локализации производства рентгеновских трубок предполагает создание высокотехнологичного и наукоемкого производства импортозамещающих комплектующих деталей для компьютерных томографов», — поясняется в сообщении.

Инициатор проекта — ООО «Сервисмед-Групп». Компания специализируется на диагностике, ремонте и техническом обслуживании МРТ аппаратов, проводит пуско-наладочные работы медоборудования.

Мощность производства превысит 210 единиц в год.

Стоимость проекта — 4 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 140 человек.

Отмечается высокий потенциал импортозамещения.

Возможная территория для реализации проекта — ОЭЗ «Кулибин».

Напомним, Нижегородская область подтвердила высокий уровень соответствия региональному инвестстандарту.