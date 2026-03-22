Производство рентгеновских трубок планируется создать в Дзержинске

Производство рентгеновских трубок может появиться в Дзержинске. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
«Проект по локализации производства рентгеновских трубок предполагает создание высокотехнологичного и наукоемкого производства импортозамещающих комплектующих деталей для компьютерных томографов», — поясняется в сообщении.
Инициатор проекта — ООО «Сервисмед-Групп». Компания специализируется на диагностике, ремонте и техническом обслуживании МРТ аппаратов, проводит пуско-наладочные работы медоборудования.
Мощность производства превысит 210 единиц в год.
Стоимость проекта — 4 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 140 человек.
Отмечается высокий потенциал импортозамещения.
Возможная территория для реализации проекта — ОЭЗ «Кулибин».
