Власти сказали, какой район Минска останется без метро из-за особенностей грунта

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев сказал, какой район белорусской столицы точно останется без метро. Об этом пишет агентство «Минск-новости».
Кухарев на встрече с коллективом предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка» ответил, есть ли шанс на строительство станции метро в районе жилого комплекса «Северный Берег». По его словам, это невозможно. Все дело в специфике грунта этой местности — там, к слову, находится и Международный выставочный центр.
Кухарев добавил, что со временем в «Северном Береге» запустят маршруты до ближайших станций метро.
Ранее главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов говорил:
— Важен для нас и вопрос подведения общественного транспорта в район строящегося и уже заселяющегося жилого комплекса «Северный Берег», на подступах к которому предполагается станция метро.
А при общественном обсуждении новой редакции генерального плана Минска отмечалось, что метро не будет достаточно загружено, если его проложить в Шабаны, Степянку, «Северный Берег». А подвозить минчан к метрополитену наземным транспортом — рентабельнее.
Еще руководство «БКМ Холдинг» сказало, что хотело бы видеть трамвайные пути как раз в «Северном Береге»:
«Мы хотели бы, чтобы там были трамвайные пути. Наш опыт и аналитика показывают, что трамваи лучше с точки зрения оперативности и подвоза пассажиров вне зависимости от пробок. В обычный трамвай влезает пассажиров практически в два раза больше, чем в электробус. Это очень серьезное преимущество».