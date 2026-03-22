Депутат Бессараб: с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%

Индексация социальных пенсий затронет 4,3 миллиона человек.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме сообщили о предстоящей индексации социальных пенсий в России. Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, выплаты вырастут с 1 апреля. Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, это повышение затронет более 4,3 миллиона получателей, пишет Lenta.ru.

В России соцпенсии делятся на несколько категорий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Пенсия по старости назначается на пять лет позже установленного возраста для получателей страховых пенсий. Обычно ее получают люди, которые не смогли сформировать необходимые индивидуальные пенсионные коэффициенты и выработать достаточный страховой стаж. В настоящий момент нужно набрать 30 коэффициентов и выработать минимальный стаж — 15 лет. Также среди получателей социальной пенсии — те, кто не работал по определенным причинам, сообщает 360.ru.

В Госдуме отмечают, что у людей бывают разные ситуации в жизни, поэтому право на соцвыплаты гарантировано даже тем, кто не смог приступить к трудовой деятельности. Достигнув пенсионного возраста такой гражданин будет получать социальную пенсию, сообщает газета Известия.