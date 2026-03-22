Депутат Бессараб: с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%

В России соцпенсии делятся на несколько категорий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Пенсия по старости назначается на пять лет позже установленного возраста для получателей страховых пенсий. Обычно ее получают люди, которые не смогли сформировать необходимые индивидуальные пенсионные коэффициенты и выработать достаточный страховой стаж. В настоящий момент нужно набрать 30 коэффициентов и выработать минимальный стаж — 15 лет. Также среди получателей социальной пенсии — те, кто не работал по определенным причинам, сообщает 360.ru.