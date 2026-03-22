Право аренды 3 га для возведения склада в Ростовской области реализовали на торгах

В хуторе Большой Лог сдали в аренду территорию, предназначенную для строительства склада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на торгах реализовали право аренды участка в 3 га на окраине хутора Большой Лог в Аксайском районе. Указанная территория предназначена для строительства склада, сообщает «Город N».

Предпринимательница, выигравшая на аукционе, заключила договор о десятилетней аренде площадки. У арендатора есть возможность подключения к сетям газораспределения, но при этом технической возможности подключить водо- и теплоснабжение нет.

Начальная цена за лот составляла около 258 тысяч рублей, это сумма годовой аренды. Всего в торгах участвовали 11 человек, и только победительница закупки согласилась заплатить на 3% выше начальной цены — 265,7 тысячи рублей.

